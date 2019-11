Biagio Antonacci: il nuovo singolo ‘Ci siamo capiti male’ TESTO

Da venerdì 15 novembre è in radio e digitale Ci siamo capiti male, nuovo singolo di Biagio Antonacci che anticipa il ritorno con l’album Chiaramente visibili dallo spazio (Iris /Sony Music), in uscita il 29 novembre in formato digitale e in versione fisica in CD e Vinile.

Prodotta come il resto dell’album da Taketo Gohara, Placido Salamone e Biagio Antonacci, il brano è una canzone che parla di perdono. Della ricerca del perdono, più che di una semplice richiesta, secondo un punto di vista profondamente umano.

Biagio Antonacci Ci siamo capiti male TESTO

Ci siamo capiti male

ma siamo capitati bene

ci siamo capiti male

abbiamo tempo per rifare

abbiamo tempo per morire

ci siamo capiti male

Amore no, no, no

amore mio non posso perderti

non ho più voce per convincerti

amore no, no, no

Ci siamo capiti male

ma abbiamo cominciato bene

ci siamo capiti male, male

è stato un canto di sirene

ero distratto e senza vele

ci siamo capiti male

Amore no, no, no

amore mio non posso perderti

ho chiesto ancora scusa al tuo Dio

che non sarà mai il mio

c’è un insieme di pericoli

sarò capace anche di vivere

se tu non stai con me

Amore no, no, no

amore mio non posso spegnerti

ho chiesto ancora scusa al tuo Dio

che non sarà mai il mio

c’è un insieme di pericoli

sarò capace anche di vivere

se tu non stai con me

Ci siamo capiti male

Ci siamo capiti male