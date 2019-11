Il Marlù Love Tour 2019 nella città del Palladio il 17 novembre con Luca & Katy

Dopo Cattolica, Verbania e Napoli, il Marlù Love Tour 2019 chiude la sua prima edizione con l’appuntamento di Vicenza. I riflettori si accendono domenica 17 novembre alle ore 16:30 presso Centro Acquisti LE PIRAMIDI per uno spettacolo condotto, anche in quest’occasione, dal direttore artistico della manifestazione, Andrea Prada.

Sul palco le guest star dello show sono Luca & Katy, la coppia più divertente di YouTube, a cui la giornalista e scrittrice Mapi Danna dedica uno dei suoi Love Books a sorpresa. “Il tour è un viaggio pensato per fare uscire da digitale e virtuale, rete, social e comunicazione on line. Il goal è trasformarli in momento di incontro reale tra persone: soprattutto tra giovani e adolescenti, momenti di condivisione dei valori più belli e importanti della vita attraverso le parole dei Youtuber e dei loro Love Book scritti da Mapi, trasformandoli in veri e propri testimonial di Valori e Messaggi d’amore che arrivano dritti al cuore del pubblico”, spiega Marta Fabbri responsabile comunicazione Marlù.

l tour ha raccolto migliaia di giovani in ognuno dei suoi spettacoli e raccolto in rete più di due milioni di utenti unici pronti ad accompagnarli e seguirli su Tik Tok, Facebook e Instagram. Saranno, invece, ospiti speciali del “Marlù Challenge” le Tiktokers: Serena Puppo, Giulia Paglianti. Anna Ciati e Gaia Bianchi.

Infatti i social sono, ormai e per tutti, vere piattaforme di esperienze, azione e fruizione. Il Marlù Love Tourli conduce nelle piazze delle nostre città: e trasforma l’evento in una vera e propria esperienza emozionale carica di Valori.