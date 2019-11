Il diario in musica di Simone Frulio: è uscito l’album è ‘Battito di mano’

È uscito venerdì 15 novembre Battito di mano, album di Simone Frulio (Momo, Edizioni Musicali Fonoplay / Distribuzione Digitale Pirames International), anticipato dal singolo Sguardi. Nel disco sono contenute dodici tracce di cui nove sono scritte dallo stesso Simone a raccontare emozioni e sentimenti.

È “un progetto per il quale ho lavorato prendendomi il tempo necessario per scrivere, senza fretta, scegliendo parole e momenti giusti per farlo. – dice Frulio – Un progetto che è frutto della bella collaborazione con Paolo Paltrinieri che, rispettando il mio mondo, mi ha permesso di attingere al suo”.

E aggiunge: “Il fatto che io abbia deciso di dedicarmi alla musica ha prolungato la mia permanenza in Italia. L’idea post-Laurea è sempre stata quella di partire per gli Stati Uniti per affrontare un anno di cambiamenti, di esperienza fuori casa, arricchendo la lingua e confrontandomi con una delle culture che più amo, quella americana.

Attualmente invece, con un disco in uscita, sono convinto nel voler rimanere ancorato alla mia città, Milano, per poter far vivere al meglio le mie canzoni, mettendoci tutto me stesso, come ho sempre fatto. La musica è da sempre stata la mia compagna più fedele e tradirla ora sarebbe stato un errore imperdonabile. Sono pronto a vedere cosa mi riserverà per il futuro: lascia che sia lei a guidarmi, in maniera del tutto spontaneo e naturale”.

Battito di Mano è la sintesi di pagine di un diario dove le parole hanno trovato la musica.