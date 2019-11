Benji & Fede: appuntamento all’Arena di Verona a maggio 2020

Dopo la pubblicazione di Good Vibes, che ha debuttato direttamente al n.1 della classifica di vendita ufficiale, Benji & Fede danno appuntamento ai fan per un grande appuntamento live all’Arena di Verona. “Domenica 3 Maggio 2020 ci sarà l’evento più importante della nostra carriera all’Arena di Verona – racconta il duo nel video diffuso sui social – in una serata unica ripercorreremo con voi il lungo percorso che abbiamo vissuto insieme in questi anni.

Per noi è un grande traguardo, sarà una festa incredibile per celebrare la musica e i momenti più belli, dalla prima cover in cameretta a tutte le canzoni del nuovo album.” Ecco l’annuncio su Instagram.

INFO EVENTO e BIGLIETTI

Apertura cancelli – Ore 19:00

Inizio show – Ore 21:00

I biglietti sono disponibili online su ticketone.it da venerdì 15 novembre e in tutti i punti vendita Ticketone da mercoledì 20 novembre alle ore 11.00. Consulta il sito di VivoConcerti per scoprire i prezzi e tutti i dettagli del VIP PACKAGE. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.