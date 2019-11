“Summer Dreaming” è il nuovo album di Fabrizio Fargo in uscita il 15 novembre 2019 in tutti i digital store.

Il disco è composto da 8 brani dal carattere elettronico ma con richiami alla musica che da sempre appassiona Fabrizio Fargo, il rock, il blues, il soul e le ballate americane. Da notare la collaborazione con Debora Cesti, cantante soul milanese, nel brano “The sense of it all”, scritto con l’autore Massimo Monti, che affronta il problema delle morti in mare. Il resto del disco è scritto in collaborazione con l’autore Ivan Tronconi.

Spotify: Fabrizio Fargo – Summer Dreaming Fabrizio Fargo chitarrista, cantante, produttore e compositore. Già chitarrista di Jack Jaselli nel disco “It’s gonna be rude, funky, hard” con cui ha suonato in molteplici occasioni live in Italia e all’estero, nel 2012 inizia la carriera solista accompagnato nella scrittura dei testi dall’autore Massimo Monti.

Con Massimo Monti, dal 2012 al 2017, danno vita ai FARGO e scrivono 4 album: Crossings, A small world in Black and White, Invisible Violence e Drive ON!

Youtube: Fargo Official Canali ufficiali: Youtube, Instagram ed Email