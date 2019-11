Alberto Urso: il nuovo singolo è ‘Non sono più lo stesso’ scritta da Kekko Silvestre TESTO

Non sono più lo stesso, scritta da Kekko Silvestre, è il nuovo singolo di Alberto Urso in tutte le radio. Dopo il recente debutto al secondo posto della classifica degli album più venduti in Italia con Il Sole Ad Est, il giovane tenore prosegue il suo percorso fatto di intensità interpretativa e grandi emozioni.

E prosegue anche il giro instore, durante il quale l’affetto ed il calore del suo pubblico continua ad abbracciarlo calorosamente.

Alberto Urso Non sono più lo stesso TESTO

Bacia prima tu, ridi prima tu…

scusa tanto se non riesco ama prima tu.

Tu che sai guardare il mondo con stupore e trovi sempre un senso nella gente e nelle cose,

lasciati guardare, lasciatelo dire… io da quel giorno non mi sento più lo stesso…

Eppure se mi guardo in uno specchio non son poi così diverso…

O forse non è quello, o forse è che son pazzo dei tuoi occhi…

così pieni di luce così veri e così in grado di salvarmi…

Avrei voluto dirti tante cose e invece…

Il tempo non lo fermi, io m’inventavo i giorni, cercando di trovare un senso a tutti quei discorsi,

che facevamo insieme e che sembravan veri…

veri come la tua pelle e come le tue mani…

Poi il gioco del silenzio, che lo sappiamo bene, chi chiama prima perde e preferisce sprofondare, ma lasciatelo dire a costo di sbagliare che dal quel giorno non son più lo stesso…

Eppure se mi guardo in uno specchio non son poi così diverso…

O forse non è quello, o forse è che son pazzo dei tuoi occhi…

così pieni di luce così veri e così in grado di salvarmi…

Avrei voluto dirti tante cose e invece… e invece…

E invece non ho avuto mai il coraggio, e invece sono il solito codardo… Ma sappi che ti auguro ogni bene con questa stupidissima canzone…

Io non sono più lo stesso…