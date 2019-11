AirPlay radio: Vasco, Tones And I e Paradiso sul podio, Pezzali new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 46.2019 (dall’8 al 14 novembre 2019) con Se ti potessi dire di Vasco Rossi che sale al primo posto (+2) lasciandosi alle spalle Dance Monkey di Tones And I (stabile al secondo posto) e Non avere paura di Tommaso Paradiso (terzo, -2). Secondo i dati EarOne, al quarto posto c’è Orphans dei Coldplay (stabili), quindi Memories dei Maroon 5 (quinto, +1), Circles di Post Malone (sesto, +3) e Freedom di Zucchero (stabile al settimo posto). Completano la Top Ten Shaken di LP (stabile in ottava posizione), Ritmo dei The Black Eyed Peas & J Balvin (noni, +6) e Io sono bella di Emma (stabile in decima posizione).

La più alta nuova entrata è In questa città di Max Pezzali alla posizione 34. La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].