New Project Orchestra: ‘We Wish You A Jazzy Christmas’ è l’album delle feste

È uscito venerdì 8 novembre We Wish You A Jazzy Christmas della New Project Orchestra, colonna sonora per il prossimo Natale. Formazione con oltre 25 anni di attività concertistica e discografica, la New Project Orchestra in quest’ultimo lavoro, prodotto dall’etichetta indipendente imolese Alman Music, presenta le reinterpretazioni di alcuni fra i più celebri temi natalizi.

Per questo album la produzione ha ospitato anche alcuni fra i più importanti nomi del panorama “non solo” jazz italiano: Fabrizio Bosso, Federico Stragà, Dhany, Javier Girotto, Lara Luppi, Claudio “Greg” Grogori, Nicole Magolie, Marco Pierobon, Eloisa Atti, Fabrizio Rispoli, Giuliana Beberi, Fiorenzo Zeni, Sandra Cartolari.

Ogni ospite è solista con la propria voce o il proprio strumento in una lettura personale ed originale dei vari brani ed il risultato garantisce oltre un’ora di musica piacevole e ricca di spunti, mai banale o scontata nell’atmosfera del Natale. Ecco la tracklist completa:

Jingle Bells It’s Christmas Time Winter Wonderland A Child Is Born The Christmas Song Let It Snow We Wish You a Mambo Christmas Have Yourself a Merry Little Christmas Now and Evermore What a Wonderful World Santa Baby Santa Claus Is Coming to Town Over the Rainbow Silent Night December Goes Away