Nuovo singolo per Mietta: il 15 novembre esce ‘Cloro’

[CS] Venerdì 15 novembre esce in digital download e sarà in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Mietta, Cloro (etichetta discografia Platinum – BELIEVE DIGITAL distribuzione). Mietta racconta così il brano, scritto da Karin Amadori, Valerio Carboni e Vincenza Casati e prodotto artisticamente da Diego Calvetti e Valerio Carboni:

“Mi sono sentita subito a mio agio con questa canzone, è la giusta conseguenza di Milano è dove mi sono persa. Ci sono due cose che mi piacciono di questo brano: il testo, che riesce a essere di qualità pur con l’uso di parole inconsuete come Cloro, e toccare momenti di poesia come con “se vuoi ti parlo di mio padre ma senza usare la parola distante”, e poi la grammatica musicale, mai banale, che, allo stesso tempo, riesce invece a regalare una canzone che si ricorda dopo il primo ascolto.

Finalmente ho dei brani che, per la loro struttura, pur di spessore, mi consentono di regalarvi una Mietta inedita, più leggera dolcemente in bilico tra l’ironia e tenacia di chi è pronta a portare in pubblico mondi musicali tenuti sempre nascosti, conservati nel proprio cuore; forse anche a costo di stupire.”