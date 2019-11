Marco Rotelli: dal 15 novembre il nuovo singolo ‘Fossi Dio’

[CS] Venerdì 15 novembre esce in digital download e sarà in rotazione radiofonica Fossi Dio (etichetta Mr Publishing), nuovo singolo di Marco Rotelli. Il cantautore milanese racconta così l’idea da cui nasce il brano, presentato per le selezioni di Sanremo Giovani: “In un mondo e in una società che va di fretta, che corre sempre più veloce ‘Fossi Dio’ dà la possibilità all’ascoltatore di fermarsi per un attimo, sedersi, riprendere fiato e perché no, forse anche riflettere.

Riflettere sulla vita, su gli amori e gli affetti che ci circondano e che viviamo ogni giorno. Non vi è mai capitato di pensare: “chissà cosa farei se fossi Dio? Come dico nella canzone: ‘ti salverei dalle paure che hai’. Spesso i social mostrano la parte ‘felice’ di noi, ma viviamo sempre più circondati da mille paure e timori.

Questo brano – prosegue Rotelli – racconta in particolare la fine di una storia d’amore, con una riflessione particolare a Dio. Non vuole essere una canzone bigotta o religiosa, soprattutto in questo mio periodo personale spiritualmente molto confuso. È solo una riflessione, niente di più.”

Fossi Dio, canzone scritta da Marco Rotelli, Alessandro Sapiolo, Simone Sassone, Marco Rettani, arrangiata da Mario Natale e a cui hanno collaborato Davide Tagliapietra alle chitarre e Paola Caridi alla batteria sarà accompagnata dal videoclip per la regia di Stefano Bertelli, online in contemporanea.