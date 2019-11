Frozen2 Giuliano Sangiorgi nel nuovo film Disney: canta il brano ‘Nell’ignoto’

Il leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi sarà nel nuovo film Disney, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, al cinema dal 27 novembre. Al cantante è stata, infatti, affidata l’interpretazione del brano Nell’Ignoto (Into the Unknown), che il pubblico italiano potrà ascoltare nei titoli di coda e che negli Stati Uniti ha coinvolto i Panic at the disco.

I compositori premiati con l’Oscar® Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez hanno scritto sette nuove canzoni originali per Frozen 2, mentre Christophe Beck ha firmato la colonna sonora. “Le musiche dei Lopez e di Christophe Beck fanno parte del DNA di Frozen – ha affermato il regista Chris Buck. – Non potevamo pensare a Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle senza di loro”.

“Le canzoni e la colonna sonora riflettono la crescita dei personaggi e l’intensità della storia – ha aggiunto la regista Jennifer Lee. – La musica è divertente e allo stesso tempo carica di emozione, intima ma anche potente ed epica”.

Nel corso della canzone originale Nell’Ignoto (“Into the Unknown”) Elsa scopre di doversi allontanare da casa per portare in luce una verità nascosta sul suo passato. Le risposte che cerca, però, potrebbero mettere in pericolo il suo regno…