Fosco17: il disco di debutto è ‘Dodici mesi’, prossimi appuntamenti live

Da venerdì 8 novembre è disponibile Dodici mesi, album di debutto del cantautore bolognese Fosco17 pubblicato da Virgin Records/Trident Music. Il disco esce dopo la release dell’EP Prima Stagione e della partecipazione a Sanremo Giovani 2018 con il brano Dicembre.

“Dodici Mesi è un disco che parla in prima persona delle storie di tutti, delle cose degli altri, parla di sé parlando per tutti. – spiega l’artista in merito al progetto – Dodici Mesi è un tempo, in cui c’è modo di crescere, di far passare gli anni, di diventare grandi o vecchi. Non ha uno spazio né un luogo, ha solo delle voci diverse che gli danno aria. Un film a puntate, una serie di quattro stagioni, un anno di dodici mesi.”

E i dodici capitoli musicali dell’album, come i capitoli di un libro, ci lasciano con un finale aperto seguendo una trama limpida. Semplicità e leggerezza, eleganza e originalità sono gli ingredienti del pop-sintetico di Fosco17, che dal 23 novembre presenta dal vivo Dodici mesi.

Ecco gli appuntamenti live (date in aggiornamento):

23 novembre – Fermo , SOUL KITCHEN

, SOUL KITCHEN 24 novembre – Carpi (MO), COLLETTIVO MATTATOYO

(MO), COLLETTIVO MATTATOYO 29 novembre – Ravenna , BRONSON

, 6 dicembre – Genova , GIARDINI LUZZATI

, 7 dicembre – Pistoia , CIRCOLO ACCADUENO

, 12 dicembre – Milano , MARECULTURALE URBANO

, MARECULTURALE URBANO 11 gennaio – Bologna , COVO

, COVO 24 gennaio – Roma , LE MURA

, LE MURA 25 gennaio – Cavriago (RE), KESSEL

(RE), KESSEL 14 febbraio – Gallarate (VA) SPAZIO 23