X Factor 2019 promuove la campagna ‘Diversamente Tu’ di Marlù, lo spot

#TimeToPlay: si rinnova la partnership tra X Factor Italia e Marlù, marchio del gioiello per tutti creato dalle sorelle Morena, Monica e Marta Fabbri E dal secondo Live Show, è in onda su Sky Uno lo spot della nuova campagna di comunicazione Diversamente Tu: un video semplice e diretto che racconta tre stati d’animo differenti nelle loro infinite sfumature per un totale di quindici volti di persone normalmente differenti.

“Sono i sentimenti a renderci tutti uguali e farci sentire vicini, al di là di ogni diversità di genere, colore della pelle, stile e scelta di vita – conclude Marta Fabbri – per questo usiamo sempre volti di persone normali: hanno una forza maggiore nell’avvicinare lo spettatore al contenuto dello spot”.

La campagna è stata realizzata dalla factory del fotografo Enrico “Chico” De Luigi, montando in sequenza una serie di suoi scatti fotografici. Ecco la clip:

Anche quest’anno per Marlù è di nuovo #TimeToPlay con X Factor. Uno show arcobaleno di stili, generi musicali, voci, solisti e band. Vedremo i concorrenti indossare sul palco dell’X Factor Dome e in ogni Daily e Weekly, i gioielli Marlù che sentono più vicini alla loro personalità, sensibilità, modo di vivere e proporre musica. Artisti, musicisti, interpreti ognuno diverso dall’altro, ma accomunati dal loro talento, impegno e amore per la musica.

Vinci X Factor 2019 con Marlù

La community on line di Marlù torna a divertirsi e giocare, per conquistare due posti nella platea di X Factor 2019 per ogni puntata dei Live Show. Come da tradizione, anche per gli ambitissimi due ingressi della finalissima che si svolgerà il 12 dicembre al Forum di Assago.

Uno collocato su una pagina del sito ufficiale di X Factor, “Vinci XF13 con Marlù”, dove bisogna indovinare i nomi dei gioielli indossati in foto dai concorrenti. L’altro, “Vinci X Factor con Tell Your Story Marlù“, sul profilo Instagram ufficiale del programma e su quello del marchio delle sorelle Fabbri. In questo caso, bisogna scoprire e indovinare le emozioni raccontate ogni mercoledì nelle IG Stories dai 12 finalisti fino al 27 novembre.

“Emozioni e sentimenti sono ciò che raccontiamo coi nostri gioielli. Sono i valori della nostra azienda. In questi mesi stiamo viaggiando in Italia con un tour dove giovani e adolescenti ci raccontano cosa provano dentro sé stessi: gioia, ansia, paura, serenità. Lo fanno con il loro linguaggi e modi di comunicare.

Vogliamo aiutarli a farlo con l’aiuto di Youtuber, Muser, di persone che sentono vicine a loro – spiega Marta Fabbri, responsabile comunicazione Marlù – ed è bello e importante che ciò avvenga anche con i protagonisti di X Factor. Tutti loro sono simili ai ragazzi che li guardano e osservare le loro story ci fa conoscere le loro personalità. Quel caleidoscopio di continue, differenti emozioni, che ogni persona prova ogni giorno”.