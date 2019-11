‘Cotto e Mangiato – Menù’: da lunedì 11 novembre con Tessa Gelisio

[CS] Lunedì 11 novembre, su Italia 1 alle ore 12.05, Tessa Gelisio riaccende i fornelli della sua cucina con Cotto e Mangiato – Menù. Ogni giorno, da lunedì a venerdì, nuove rubriche, ricette inedite e una nuova sfida tra aspiranti chef.

Dopo il grande successo della scorsa stagione, torna la gara di Cotto e Mangiato – Menù Giovani Chef. 16 talentuosi ragazzi, provenienti dalle scuole alberghiere di Salerno e di Treviglio, si sfideranno a colpi di ricette per aggiudicarsi una borsa di studio del valore di 3000 euro in gettoni d’oro da investire nella formazione professionale.

A decretare il vincitore, una giuria composta dagli chef Franco Aliberti, Andrea Mainardi, Diego Rossi e Stefano Ciotti. E ancora, l’attore e appassionato cuoco Nino Formicola, l’ex calciatore Pietro Paolo Virdis con la moglie chef Claudia e il comico Gianluca De Angelis con la moglie chef Vasiliki Pierrakea.

Non mancheranno puntate dedicate a curiosità e consigli: l’obbiettivo è servire in tavola in ogni occasione il piatto perfetto. Per i più romantici imperdibili gli spazi “Menù Tête-à-tête” e “Cenette a due”: ricette studiate dallo chef Andrea Mainardi per un primo appuntamento indimenticabile.

Infine, anche bicicletta…Tessa Gelisio, affiancata da un gruppo di bikers, andrà alla scoperta dei territori italiani e dei prodotti tipici locali attraverso itinerari ciclabili sempre nuovi. Un viaggio tra le eccellenze regionali e le bellezze made in Italy in compagnia di tanti ospiti, tra cui anche il campione di pallanuoto Amaurys Pérez.