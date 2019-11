Il Volo spegne dieci candeline: “Eravamo tre sconosciuti, oggi siamo tre fratelli”

Il primo incontro è datato 2009 e, oggi, dieci anni dopo la voglia di fare musica e di farla insieme è ancora la stessa. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto – ovvero Il Volo – festeggiano il primo anniversario a due cifre di una carriera che li ha condotti in ogni parte del mondo per far conoscere il pop lirico italiano.

Nel decennale i ragazzi sono partiti con la partecipazione al 69° Festival di Sanremo passando, poi, attraverso una serie di concerti in Italia e all’estero per arrivare, venerdì 8 novembre, al loro primo best of. Il cofanetto 10 Years (Sony Music) viene rilasciato sul mercato globale in diverse versioni e comprende un CD con 19 tracce o CD + DVD con il concerto tenuto a Matera. Proprio questo live, con l’aggiunta di alcuni interventi narrativi, va in onda in prima serata su Canale 5 il 19 novembre.

«Quando abbiamo iniziato eravamo tre sconosciuti – confessano Piero, Ignazio e Gianluca – oggi siamo come tre fratelli.» Tra opere della tradizione classica, cover pop e pezzi inediti, Il Volo ha cercato la sperimentazione ritrovandosi sempre nell’alveo della lirica ma qualche nuovo brano è nel cassetto: «Siamo sempre alla ricerca di brani e ascoltiamo nuovi autori.

La difficoltà è trovare chi scrive per il nostro genere ma c’è anche da dire che radio e streaming hanno un’influenza pesante sui dischi e Il Volo non è un artista da streaming. Le vie di comunicazione sono importanti e fare una canzone nuova è certamente più difficile che rifugiarsi in una cover., ma per il futuro abbiamo già in cantiere degli inediti. E ci sarà una sorpresa per Pasqua…»

Nati nella scatola televisiva, i tre artisti confessano di avere un ottimo rapporto con tv e talent: «Il Volo riesce a trasmettere il suo messaggio proprio quando la gente ci vede in tv e noi dobbiamo dire grazie alla tv. Siamo nati in un talent senza alcuna rivalità interna e la televisione ci mostra per quello che siamo.»

Ecco la VIDEO INTERVISTA che abbiamo realizzato in occasione dei dieci anni di carriera de Il Volo.

Oltre che con un album e uno speciale su Canale 5, i tre giovani si preparano a nuovi appuntamenti dal vivo che seguono la lunga tournée in Sudamerica e che porteranno la musica de Il Volo in Nord America prima di tornare in Italia con due concerti-evento nel 2020:

30 agosto – Verona , Arena

, Arena 4 settembre – Taormina, Teatro Antico

I biglietti in prevendita sono disponibili su TicketOne.it e da giovedì 14 novembre anche nei punti vendita.

Stando a date a noi più vicine, ecco invece, il calendario del tour instore per il cofanetto The Best Of – 10 Years:

9 novembre – Roma , C.C. Romaest (Via Collatina – ore 17.30)

, C.C. Romaest 10 novembre – Milano , Mondadori Megastore di Piazza Duomo con speciale mini live (Piazza Duomo, 1 – ore 16.00)

con 13 novembre – Bologna , La Feltrinelli (Piazza Ravegnana, 1 c/o Galleria Aquaderni – ore 18.00)

14 novembre – Marcianise – Caserta, C.C. Campania (Località Aurno, 1 – ore 17.00)