Francesca Barra a ‘Vieni da me’: «Il mio red carpet dopo l’aborto»

[CS] Francesca Barra ospite nel salotto di Vieni da me su Rai 1 ha parlato con Caterina Balivo del dolore provocato dalla perdita del figlio che aspettava dal marito Claudio Santamaria, e di come è riuscita a reagire. “È stato un periodo nero, che è coinciso anche con il Festival del cinema di Venezia di Claudio. Una notte mi sono svegliata e gli ho detto: ‘Non posso venire perché io sento un lutto dentro di me. Non ce la faccio a fare il red carpet con i fotografi’.

E mi sentivo anche appesantita e stanca. Claudio mi ha detto: ‘Dammi una settimana di tempo, facciamo ginnastica, facciamo una dieta… perché io ho bisogno di te. Se poi non ce la farai, io lo capirò’. Questo mi ha spronata, mi sono sgonfiata, ma non ho messo nessuna panciera. Ho fatto il red carpet con la pancetta perché anche questo poteva essere un messaggio per tante donne: siamo vere, siamo deboli, ma siamo anche fortissime nel rialzarci”.

Credito fotografico immagine di copertina: La Biennale di Venezia – foto ASAC