Daniele Barsotti: il nuovo singolo è ‘Luci stroboscopiche a Londra’ VIDEO

È in radio e digitale – download e streaming – Luci stroboscopiche a Londra, nuovo singolo di Daniele Barsotti scritto insieme a Marco Canigiula, Marco Di Martino e Francesco Sponta. «La mia musica – dice Daniele – è generata principalmente da sentimenti positivi o negativi che mi hanno coinvolto, che mi coinvolgono e mi coinvolgeranno.

Secondo me attraverso la musica, si possono dire cose che a parole risulterebbero difficili. L’alchimia che cerco di creare tra musica e testo rafforza ancor di più il messaggio che intendo trasmettere. La musica non si può “spiegare” e non c’è niente che nella musica sia sbagliato o giusto, non è come la matematica… nella musica tutto è basato sulle emozioni che riesci a trasmettere.»

Accompagna il brano il videoclip del regista Francesco Faralli, che spiega: Dopo aver pensato a varie alternative, l’approccio scelto per girare il videoclip è stato quello più semplice e minimale. L’idea è stata quella di far vedere la ragazza amata a cui si rivolge il cantante/protagonista come se fosse una serie di immagini fugaci e vagamente eteree, come se fossero freschi ricordi che affiorano nei luoghi visitati dall’artista.

La scelta dei posti è stata guidata anche dalla volontà di omaggiare i paesaggi toscani dove è cresciuto Daniele. Lo stile delle riprese – di comune accordo col giovane e talentuoso direttore della fotografia Alessio Hong – è stato scelto proprio per sottolineare il carattere sognante e dinamico che segue lo sviluppo della canzone, utilizzando obiettivi vintage che hanno conferito il particolare look delle immagini, con giochi di riflessi registrati direttamente in fase di shooting utilizzando prismi e altre superfici trasparenti e sfaccettate che rifrangessero la luce.»