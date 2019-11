A Radio Subasio le ‘vibrazioni positive’ di Benji & Fede, come partecipare

[CS] Sanno cantare e, parallelamente, sono belli, trendy e riempiono anche le pagine delle cronache rosa … cosa che non guasta affatto! Benji & Fede stanno per tornare a Radio Subasio e, come già accaduto in passato, riempiranno di emozioni il Subasio Music Club.

Lunedì 18 novembre, dalle 21:00, regaleranno un’ora di musica dal vivo, da seguire in diretta radio, streaming e facebook live, per la gioia degli ascoltatori di Radio Subasio e del pubblico presente in sala.

Una quarantina di fan che potranno percepire – anche grazie all’attitudine all’approfondimento dell’intervistatrice Katia Giuliani – le “vibrazioni positive” emanate da questi due ragazzi, che recentemente hanno dichiarato “forse oggi ci godiamo un po’ di spensieratezza“.

La curiosità di indagare i pensieri di Benji & Fede è moltissima, direttamente proporzionale alla volontà di essere presenti di persona (per questo appuntamento saranno ammessi anche minorenni, a partire da 15 anni – ndr) ad una serata unica. Per farlo è sufficiente compilare il form pubblicato su radiosubasio.it entro il 12 novembre. Una mail fornirà le indicazioni per partecipare.