Harry Styles annuncia il nuovo album: ‘Fine Line’ esce il 13 dicembre

Esce il 13 dicembre Fine Line, il nuovo album di inediti di Harry Styles (Columbia Records/Erskine Records), a due anni di distanza dal suo omonimo disco di debutto solista. Fine Live viene rilasciato disponibile in formato CD, vinile e in una speciale edizione con un booklet di 32 pagine con foto del dietro le quinte della registrazione dell’album.

Sono dodici le tracce del progetto, fra le quali il singolo Lights Up, attualmente in radio e in digitale, che ha già totalizzato complessivamente più di 100 milioni di visualizzazioni e streaming in tutto il mondo. Il videoclip ufficiale, che ha superato 31 milioni di visualizzazioni su YouTube, è stato girato in Messico.

Harry Styles festeggerà l’uscita dell’album con tre iniziative. Il 16 novembre condurrà per la prima volta il famoso Saturday Night Live, in onda su NBC, e presenterà dal vivo in anteprima televisiva la musica del suo nuovo album, compreso il nuovo singolo mentre il 21 e 22 novembre il cantautore sarà ospite del talk show inglese Later… with Jools Holland.

Infine, il 13 dicembre a Los Angeles è in programma Harry Styles – Fine Line live at the Forum – One Night Only. Per coloro che pre-ordinano il disco dal sito ufficiale, la possibilità di accedere alla prevendita esclusiva dei biglietti (disponibili da giovedì 7 novembre). La prevendita generale dei biglietti, invece, è attiva da venerdì 8 novembre (massimo due biglietti per transazione).

Fine Line