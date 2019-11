Selena Gomez: il singolo ‘Lose You To Love Me’ in radio dall’8 novembre VIDEO

Lose You To Love Me, il nuovo singolo di Selena Gomez che sta conquistando le classifiche di tutto il mondo, sbarca nelle radio italiane venerdì 8 novembre. Il brano anticipa la pubblicazione del terzo album della cantante americana ed è firmato dalla stessa Gomez insieme a Julia Michaels mentre la produzione è di Finneas, fratello, co-autore e coproduttore di Billie Eilish.

Parlando del brano, Selena Gomez ha raccontato “L’ispirazione per questo brano arriva dalle tante cose che sono accadute nella mia vita da quando ho pubblicato l’ultimo album ad oggi. Ho pensato che fosse importante condividerle nella musica, dato che sono in tanti quelli che potranno rivedersi nel percorso per la scoperta di sé stessi, che generalmente inizia con le cicatrici della vita. Vorrei che le persone si sentissero speranzose e che sappiano che il lato più forte di noi può venire fuori, così rivelando la versione migliore di noi stessi”.

Accompagna il singolo il video ufficiale che accompagna il brano, un video diretto dall’acclamata regista Sophie Muller e girato interamente con il nuovo iPhone 11 Pro. La clip, che ha totalizzato oltre 112 milioni di views in una settimana, è l’unico video internazionale in tendenza in Italia su Youtube.