Marco Mengoni: tutto pronto a Perugia per la data zero di Atlantico Tour

[CS] Sarà il PalaBarton di Perugia a ospitare il prossimo 6 novembre (ore 21.00) il primo appuntamento della stagione 2019/2020 Tourné promossa da AUCMA e MEA Concerti che, per l’inaugurazione di questo nuovo percorso di #itineraridautore portano nel capoluogo umbro un live d’eccezione: la data zero dell’Atlantico Tour di Marco Mengoni.

«La data zero è sempre un ponte di lancio fondamentale per un tour, una sorta di “prova generale” che assume in sé un’importanza unica nel genere – asserisce Gianluca Liberali, direttore artistico di Tourné – Siamo felicissimi di ospitare quest’evento, che tra l’altro darà il via a un tour nei maggiori palasport di Italia e d’Europa, che vede protagonista uno degli artisti più amati del territorio nazionale.

Amato non solo per la sua musica, ma anche per il grande impegno sociale. Felici di condividere con il pubblico e con “l’esercito di Marco“, che si muove da tutta Italia per seguirlo, la forte emozione che un concerto di tale portata non può non portare con sé. La data zero di Marco Mengoni è perciò motivo di enorme soddisfazione per noi che continuiamo da anni a impegnarci per portare nella nostra regione momenti culturali di alto livello che, spesso, vanno anche a veicolare un indotto turistico non indifferente.

In occasione, ad esempio, del 6 novembre, data di lancio del tour appunto, Perugia si ritroverà sotto i riflettori della stampa nazionale, trasformandosi in un ricco crocevia di arte e turismo: i maggiori operatori culturali musicali, dal management alla produzione, dai tecnici ai giornalisti, fino all’artista stesso e il suo entourage, si ritroveranno infatti nel capoluogo umbro, e l’affluenza nelle strutture ricettive durante la prossima settimana non può che aumentare.

Il concerto, quindi, sarà anche un invito a esplorare la nostra città e a conoscerne il meraviglioso patrimonio artistico. Infine, ora, all’avvio della stagione, un ringraziamento speciale vorremmo rivolgerlo al “nostro” pubblico che, dopo tanti anni, continua a sostenerci e a seguirci sempre più numeroso. Grazie.»

I biglietti sono in prevendita su circuiti TicketItalia, TicketOne e TicketMaster e in tutti i punti vendita autorizzati. Qui tutte le date dell’Atlantico Tour.