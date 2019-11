Galeffi: esce a sorpresa il nuovo singolo ‘Cercasi amore’

Galeffi interrompe una pausa lunga un anno e torna con Cercasi amore (Maciste Dischi/Polydor/Universal Music), il nuovo brano disponibile in streaming e digitale. A proposito del brano, Galeffi afferma: “Cercasi Amore potrà creare scompiglio tra chi mi ha apprezzato e conosciuto in altre vesti e curiosità in chi ancora non mi conosce, di certo è una novità anche per me.

Rappresenta il gusto indie rock britannico con cui sono cresciuto e che ancora mi accompagna: The Black Keys e Blur sono band che adoro, ma nelle cose che sto scrivendo c’è anche il cantautorato italiano, diciamo pure classico. Cercasi Amore possiamo definirlo un antipasto originale e spero succulento di quel che sarà.”

Cercasi Amore ha un’attitudine molto diversa da quella del Galeffi che tutti noi conosciamo. Il consueto romanticismo pop delle sue precedenti produzioni diventa qui, grazie anche alla collaborazione coi milanesi Mamakass, un pop rock rabbioso, per nulla sentimentale, e che riversa il suo mondo sguaiato in uno sfogo dirompente.

