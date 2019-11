A Le Iene inchiesta sul caso Chico Forti, condannato negli USA all’ergastolo

Martedì 5 novembre, su Italia1 in prima serata, è andato in onda un nuovo appuntamento con Le Iene Show che ha inaugurato con il primo servizio l’inchiesta di Gaston Zama su Enrico, detto “Chico”, Forti, l’uomo che nel 2000 fu condannato negli Stati Uniti all’ergastolo per omicidio.

Il velista e imprenditore televisivo trentino, che sta attualmente scontando la sua pena in un carcere della Florida, si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. La vittima dell’omicidio è l’americano Dale Pike, ucciso il 15 febbraio del 1998 in una spiaggia di Miami con due colpi di pistola alla nuca. Pare che Forti stesse trattando l’acquisto del “Pike’s Hotel” di Ibiza ma la trattativa sembrava più che altro una truffa.

Secondo il movimento di opinione che in Italia chiede la revisione del processo, la condanna sarebbe stata pronunciata in assenza del movente e delle prove.

La Iena incontra le persone più vicine a Chico, quelle che nel corso di questi lunghi 20 anni non hanno mai smesso di credere nella sua innocenza e ripercorre tutti i movimenti che hanno portato alla sua incarcerazione a vita.

L’inviato intervista inoltre il magistrato Lorenzo Matassa, uno dei giuristi che si è occupato di questo fatto di cronaca, convinto che nelle indagini manchino le carte fondamentali per procedere con una sentenza di questo genere. Nel servizio anche le dichiarazioni di Ferdinando Imposimato (ex Presidente Onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione).

Ecco il servizio: