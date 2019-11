Sanremo Giovani: ecco i 20 artisti che accedono alle Semifinali

Da 65 a 20: dopo le audizioni dal vivo che hanno visto il 3 novembre sfilare sul palco del Teatro delle Vittorie i 65 selezionati tra gli 842 iscritti a Sanremo Giovani, il direttore artistico Amadeus (con lui nella Commissione musicale Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis) ha svelato i 20 semifinalisti.

«Io e la Commissione siamo contenti di aver ascoltato 65 canzoni di altissimo livello – commenta a caldo Amadeus -. Non è stato facile selezionare i 20 brani per le semifinali di Sanremo Giovani ma la decisione presa ci ha trovato tutti d’accordo. Vorrei fare un grande in bocca al lupo a chi non è stato scelto consigliandogli d’insistere perché nel gruppo degli Artisti abbiamo trovato grandi potenzialità».

Ecco l’elenco dei 20 semifinalisti (in ordine alfabetico):

Ainè – Van Gogh Avincola – Un rider Devil A – Disordine Eugenio in via di gioia – Tsunami Fadi – Due noi Fasma – Per sentirmi vivo Federica Abbate – I sogni prima di dormire Giulia Mutti – Romanzo Cattivo Jefeo – Un due tre stella Leo Gassmann – Va bene così Libero – La casa del vento Marco Sentieri – Billy Blu Mike Baker – Stupido Nico Arezzo – Volo Nova – Resta Raim – Labirinto Réclame – Il viaggio di ritorno Revman – San Michele il poliziotto Shari – Stella Thomas – Ne 80

A questo punto, i giovani saranno protagonisti di quattro appuntamenti pomeridiani, da sabato 16 novembre a sabato 7 dicembre nella trasmissione Italia Sì condotta da Marco Liorni su Rai1, e solo 10 di loro nella serata del 19 dicembre potranno concorrere per aggiudicarsi i 5 posti in palio per la sezione Nuove proposte del Festival 2020, a cui si aggiungeranno i 2 artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo e, di diritto, la vincitrice di Sanremo Young.

Alla fine saranno in otto a poter calcare, a febbraio, il prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston. Venerdì 8 febbraio, nella penultima giornata del Festival di Sanremo, si conoscerà infine la canzone vincitrice della categoria Nuove Proposte.

