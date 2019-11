Maria Vittoria Cusumano per Komen Italia: «Con le donne e per le donne»

[CS] Inaugurato presso il Policlinico Gemelli il “Centro per i Trattamenti Integrati in Oncologia”. A parlare alle adolescenti dell’importanza di un sano stile come prima arma di difesa contro il tumore al seno, Maria Vittoria Cusumano, influencer e imprenditrice nell’ambito della comunicazione.

Testimonial insieme a Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi di Komen Italia per spiegare attraverso i canali social e media a ragazze di età compresa tra i 15 e i 25 anni informandole sull’importanza della prevenzione. Una Campagna di sensibilizzazione che si propone di raggiungere, attraverso l’uso dei social network, strumento di comunicazione elettivo scelto dai giovani, una fascia di popolazione che normalmente è poco informata sull’importanza di screening diagnostici e stili di vita sani come arma primaria di difesa dal tumore al seno.

“Komen Italia è da sempre in prima linea per la tutela della salute femminile e reputa fondamentale parlare a noi giovani donne, al fine di spiegare l’importanza degli screening diagnostici , di un corretto e sano stile di vita e di una regolare attività sportiva come prima arma di difesa da questo tumore così diffuso. Dati scientifici dimostrano che oltre i tumori al seno diagnosticati in fase precoce e di dimensioni inferiori al centimetro, hanno oltre il 90% di possibilità di guarigione.

Ho accolto l’invito di Komen Italia con un grande entusiasmo e sono fiera ed orgogliosa di poter dare il mio contributo […] in modo da poter poi essere portavoce, attraverso i miei canali media, del ruolo fondamentale che ricoprono incontri di supporto psicologico e discipline come lo yoga e le tecniche di rilassamento.

Una serie di terapie “integrate” messe appunto da un team di esperti, in modo individuale, ASCOLTANDO la paziente, in modo che essa non si senta sola, ma capìta ed accolta e affinché sia nuovamente la donna e non la malattia il centro dell’esistenza.

Quello che più mi ha colpito in relazione a questo centro è il grande senso di accoglienza che si respira. Una casa costruita con le donne e per le donne, in modo che qui possano sempre trovare risposte alle loro paure e ai loro dubbi. Un aiuto valido e concreto alle tante pazienti che si trovano ad affrontare un periodo così complesso e difficile”.

Tra gli ospiti presenti: la Sottosegrataria ai Beni Culturali Lorenza Bonaccorsi, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti , la Sindaca di Roma Virginia Raggi , il Professor Giovanni Raimondi, Presidente della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli ,il Professor Riccardo Masetti, Presidente di Komen Italia ,il Professor Michele Dall’Ongaro Presidente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi.

