Max Pezzali: esce il singolo ‘In questa città’, secondo singolo entro Natale

[CS] In questa città è il nuovo singolo di Max Pezzali, un ballad in perfetto stile “pezzali”. In uscita l’8 novembre è dedicata alla città di Roma dove Max ha vissuto per molto tempo. La copertina è già stata “spoilerata”, la settimana scorsa, nei social di Fiorello.

“Roma è una città incredibile, gigantesca, caotica, spesso incomprensibile per chi come me vive gran parte del tempo in una tranquilla realtà di provincia; però, anche se a volte ci fa un po’ arrabbiare, riesce sempre a farsi perdonare con la sua umanità e la sua Magnificenza”.

La copertina del singolo è disegnata da Zerocalcare, il più trasversale autore di fumetti e graphic novel europei, per questo progetto che segna 30 anni di carriera del cantautore capace di coinvolgere ogni generazione.

Il singolo, contenuto nel prossimo album di inediti di Pezzali, è accompagnato da un video diretto da Giorgio Testi. A sorpresa, poi, entro Natale, uscirà un secondo brano inedito di Max Pezzali.