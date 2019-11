Irene Grandi a Radio Subasio per un ‘Grandissimo’ Subasio Music Club

[CS] Ha vissuto per mesi l’adrenalina del palco, nel tour celebrativo dei suoi primi 25 anni di carriera e, in attesa di concluderlo a Firenze, città dove ha mosso i primi passi, non solo professionali, Irene Grandi arriva a Radio Subasio.

Martedì 12 novembre dalle 21:00 sarà unica interprete di Subasio Music Club. L’appuntamento da seguire in diretta radio, streaming e facebook live e, per una quarantina di fan, dallo studio di Assisi, già si annuncia “Grandissimo”, citando volutamente il titolo del suo ultimo progetto discografico.

A parlare con Irene della composizione eterogenea dell’album – da lei definito “un mosaico con dentro quello che c’è stato, quello che c’è e forse una traccia di quello che potrà esserci” – ci sarà lo speaker Roberto Gentile, un maestro nell’assecondare la spumeggiante personalità degli ospiti.

Per partecipare ad una serata ricca di musica, ritmo, creatività, sorrisi, grinta ed emozioni basta compilare il form pubblicato sul sito ufficiale di Radio Subasio entro il 7 novembre. Una mail fornirà le indicazioni per partecipare.