Melaverde, 3 novembre: anticipazioni puntata in Val di Non e Val di Taro

[CS] Domenica 3 novembre, alle ore 11.50 su Canale 5, nuovo appuntamento con Melaverde. Dopo il grande successo di ascolti ottenuto la settimana scorsa – record storico con il 17,74% di share – Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding attraversano il Nord Italia per un viaggio nel cuore delle Montagne.

Ellen Hidding raggiunge la Val di Non, in Trentino, per raccontare il primo progetto al mondo di frigo conservazione della frutta in ambiente “ipogeo”, ovvero sotterraneo.

Vincenzo Venuto, invece, è nell’ Alta Val di Taro, in provincia di Parma, alla scoperta di tante varietà di funghi italiani, considerati vera eccellenza nel mondo.

Inoltre, tutte le domeniche, alle ore 11.00, prima della trasmissione ‘ammiraglia’, va in onda Le storie di Melaverde, approfondimenti di temi già trattati ma riproposti in una chiave nuova.