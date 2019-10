Il creatore di ‘Miraculous’ Thomas Astruc al Lucca Comics & Games 2019

Al via a Lucca l’appuntamento con il mondo dei cartoon, fumetti, videogiochi e fantasy. Tra gli ospiti attesi in questa edizione c’è Thomas Astruc, lo storyboarder (Wasabi e Asterix & Obelix: Missione Cleopatra) e disegnatore di serie d’animazione come Totally Spies e W.I.T.C.H..

A portare in Italia l’artista è Super!, il canale per ragazzi in joint venture tra De Agostini Editore e Viacom Italia, su cui dal 18 novembre vanno in onda i nuovi episodi di Miraculous Le Storie di Ladybug e Chat Noir, nati proprio dalla penna di Astruc.

La serie è ambientata a Parigi ed è partita su Super! a marzo 2017 racconta la storia di Marianette (che si trasforma nella super-eroina LadyBug) ed è entrata nei cuori dei più piccoli anche grazie alla sigla cantata da Gaia Gozzi e Briga.

L’autore e sceneggiatore della serie campione d’ascolti per il canale tv è atteso al Lucca Comics & Games 2019 per diversi momenti in cui raccontare segreti e curiosità del cartone animato. Ecco gli appuntamenti:

Mercoledì 30 ottobre alle ore 10.00 presso il Lucca Junior Bookshop

Giovedì 31 ottobre alle ore 11.00 Showcase presso la Sala Tobino e alle ore 16.0 meet & greet presso il Lucca Junior Bookshop

Domenica 3 novembre alle ore 15.00 presso lo stand Panini Kids

I nuovissimi episodi di Miraculous sono in onda dal 18 novembre, dal lunedì al venerdì alle 18.15 su Super! (canale 47 DTT e 625 di Sky).