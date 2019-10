Alberto Urso pubblica ‘Il Sole ad Est’, il nuovo album traccia per traccia

Nel giorno in cui si conclude il Solo Tour, esattamente giovedì 31 ottobre, Alberto Urso ha pubblicato Il Sole ad Est (Polydor / Universal Music), secondo progetto discografico che arriva a pochi mesi dal debutto con Solo. L’amore per la lirica arriva da lontano: “Quando ero molto piccolo mio papà mi portò a sentir cantare un amico tenore, a casa dopo poco quasi per gioco ho provato ad imitarlo… – racconta il talento vincitore di Amici –

Mia mamma intuisce il mio potenziale…ea soli8 anni mi mostro’ il video di Andrea Bocelli quando nel 1995 cantò al Festival di Sanremo Con te partirò. Rimasi estasiato dal fatto che un tenore infiammasse il pubblico del festival di musica leggera più importante del mondo. Pensai che sarebbe stato bello poter provare un giorno una così grande emozione.”

Nel nuovo album Urso interpreta otto tracce che raccontano tutte le emozioni che ci travolgono quando si vive con intensità l’amore affiancato da collaborazioni importanti. Tra gli artisti che hanno collaborato al disco ci sono, infatti, Ermal Meta, Giordana Angi, Kekko Silveste e Briga.

Ma scopriamo di più su Il Sole ad Est, prodotto da Celso Valli e Luca Mattioni, traccia per traccia.

1. E poi ti penti / Testo di Kekko Silvestre, musica di Diego Calvetti .

Ballad dalle sonorità toccanti ed evocative che racconta un amore per una donna già impegnata sentimentalmente che, pur non riuscendo a corrispondere questo amore, lo vive con intensità. Storia di due anime che si trovano e si riconoscono.

2. L’oro del mondo / Testo e musica di Briga

È la storia di una coppia innamorata e travolta dalle emozioni, niente potrà separarli. “L’oro del mondo non è una questione di soldi, né di ricchezza materiale, ma riguarda quella ricchezza interiore che tutti noi abbiamo nascosta e dobbiamo tirare fuori ad ogni costo.”, spiega l’autore.

3. Da qui all’eternità / Testo e musicadi Federica Camba

Riflessione sulle scelte di vita. Scelte difficili per chi ama o per chi ha amato. È necessario riuscire a guardare avanti, non temere di avere sbagliato, non pentirsi per quello che non si è detto o non si è fatto.

4. Non sono più lo stesso / Testo e musica di Kekko SIlvestre

Con sonorità pop rock si racconta un amore arrabbiato, un uomo innamorato che si sente di essere cambiato completamente per non aver affrontato il suo amore con sufficiente coraggio.

5. Resta per sempre / Testo e musica di Ermal Meta e Daniela Chiara

Testo che declama il grande amore di coppia. Pronti a combattere e a restare sempre vicini. “Per sempre io resterò se tu resterai. Tutta la vita sarò se ci sarai”.

6. Solo con te / Testo di Giordana Angi, musica di Alberto Urso

La forza di un amore con cui condividi tutto fino a guarire anche i tormenti del cuore. “Solo con te nasce da una melodia che mi ha mandato Alberto questa estate – spiega Giordana – le note mi facevano pensare ad un legame molto forte tra due persone; esattamente come la musica si lega a se’ stessa, nota dopo nota, la felicità si lega negli occhi di due innamorati”.

7. Il mondo tranne me / Testo e musica di Ermal Meta

Poesia di un uomo addolorato per la fine di un grande amore. “Alberto si approccia con timidezza spirituale e vigore vocale a tutto quello che canta. – racconta Ermal – Il risultato è davvero sorprendente in quanto è come se una carezza fosse in grado di piegarti”.

8. Se fossi Aria / Testo e musica di Gerardo Pulli e Pietro Romitelli

Climax della potenza vocale dell’artista in un inno all’amore assoluto che ha le ali della libertà, all’amore che anela all’immenso “ai confini del tempo”.