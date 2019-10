A Lucca Comics & Games 2019 il francobollo più grande del mondo dedicato a Paperino

Lucca Comics & Games e Paperino entrano nel Guinness dei Primati: a guadagnarsi il Guinness World Record è il francobollo più grande del mondo. Grazie a 4,107 metri quadrati, certificati dal giudice ufficiale Lorenzo Vetri, supera il precedente detentore del record, un francobollo di un 2,87 metri quadrati emesso dalle Poste Indiane.

Lo speciale francobollo – di cui l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato realizzeranno in totale sei esemplari – è stato svelato in occasione dell’inaugurazione di Lucca Comics & Games 2019 – dove ha ricevuto l’annullo filatelico ufficiale – ed è illustrato da Giorgio Cavazzano come omaggio all’85° anniversario di Paperino.

“Paperino è comico, nevrotico, scanzonato e con un’anima profondamente latina! Ed è proprio per questo che gli italiani lo amano! – ha concluso il Maestro Cavazzano – Disegnarlo mi ha permesso negli anni di lasciare spazio alla mia indole più irriverente e innovativa ed è un onore conquistare il Guinness World Record per il suo 85° anniversario!”

Doppia festa, dunque, sul palco del teatro del Giglio da cui The Walt Disney Company, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Poste Italiane hanno annunciato la serie tematica “le eccellenze italiane dello spettacolo” dedicati a Paperino. Previsti otto stampati in foglietto – 300mila esemplari ciascuno – e da un francobollo stampato in foglio – del quale esistono 400mila esemplari.

Nella serie degli otto francobolli sono raffigurati i personaggi che hanno accompagnato Paperino nel corso della sua storia: Zio Paperone, Nonna Papera, Qui/Quo/Qua, Paperina, Archimede Pitagorico, Gastone, Paperinik e La “313”.

Il francobollo singolo raffigura Paperino alla guida della leggendaria automobile 313 e sarà stampato in quattrocentomila esemplari mentre il foglio in trecentomila esemplari. Tutti i francobolli sono disponibili dal 30 ottobre presso gli Spazi Filatelia e negli Uffici Postali con sportello filatelico.

Il “francobollo più grande del mondo sarà visibile fino al 3 novembre nell’ambito della mostra Paperino siamo noi, all’Ex Mercato del Carmine di Lucca.