Giordana Angi live per Subasio Music Club, come partecipare

Dopo averla accompagnata nel fortunato tour in giro per l’Italia, Radio Subasio attende Giordana Angi nella serata di lunedì 11 novembre per un Subasio Music Club d’autore … anzi, d’autrice.

Nello studio di Assisi la cantautrice polistrumentista sarà protagonista di un live indimenticabile, da godere in diretta radiofonica, streaming e facebook live. Come sempre, ad una quarantina di fan verrà data l’opportunità di assistere da vicino al mini-concerto e all’intervista condotta da Katia Giuliani.

Dal sogno in cui le apparve Britney Spears e si convinse a cantare, al legame con il Festival di Sanremo, filo conduttore della sua vita artistica. La prima volta nel 2012 quando, nella sezione Giovani, interpretò Incognita Poesia, mentre il 2018 la vide autrice del brano Senza Appartenere, proposto da Nina Zilli.

Le premesse di coinvolgimento ci sono! Per essere presenti come pubblico, compilare il form pubblicato sul sito di Radio Subasio entro il 5 novembre. Una mail fornirà le indicazioni per partecipare.