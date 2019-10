‘Seconda vita’: dal 30 ottobre su Real Time con Gabriele Parpiglia

[CS] Dal 30 ottobre, ogni mercoledì alle 21:10, Real Time sarà la casa dove raccontare se stessi: il giornalista Gabriele Parpiglia guida il racconto del programma Seconda vita, per Discovery Italia. I protagonisti sono stati scelti accuratamente. Ognuno di loro ha avuto una prima e una seconda vita. C’è chi è riuscito a rialzarsi. C’è Chi invece racconta a se stesso una fiaba piena di bugie.

Interverranno con il peso delle loro storie, delle loro parole e con immagini irripetibili da realizzare: Elena Santarelli, Stefano Savi, Vanna Marchi e Stefania Nobile, Claudia Galanti, Georgette Polizzi, il duo dei record del web I Valespo, Fernanda Lessa e infine ci sarà un racconto con immagini inedite legato a Fabrizio Corona, oggi detenuto nel carcere di San Vittore.

Seconda vita, 30 ottobre 2019

La prima puntata si apre con Elena Santarelli, che ha combattuto accanto al figlio Giacomo il tumore: “desideravo io la sua massa maligna. Volevo rasarmi a zero come lui dopo le chemio, ma i medici me lo hanno impedito. La nostra vita, dopo anni all’inferno, ricomincia da due parole: follow up”.

Il secondo ospite che ha accettato l’incontro con il narratore è Stefano Savi, sfigurato a 25 anni a causa di un litro di acido versato sul suo corpo. Un agguato che gli ha distrutto la vita per sempre. Un agguato nato per uno scambio di persona: “la sete di vendetta mi avrebbe rovinato del tutto. ho subito oltre 45 interventi. Barba e capelli sono finti. Anche il lobo dell’orecchio me lo hanno ricostruito perché l’acido lo aveva otturato, tappato, chiuso totalmente. Oggi la mia seconda vita ricomincia da….”.