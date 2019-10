Rocco Hunt annuncia ‘Libertà Tour 2020’ DATE & BIGLIETTI

“Questo per me è un tour molto importante, che arriva dopo gli ottimi risultati discografici raggiunti con Libertà e che ci dà la possibilità di cantare finalmente queste canzoni insieme al pubblico. Sono felice di fare due date in due città per me fondamentali: Napoli è la prima città che mi ha adottato musicalmente e Milano è una metropoli che mi ha supportato tanto e mi ha permesso di realizzarmi nella vita.”

Così Rocco Hunt commenta l’annuncio delle date live di Libertà Tour 2020, due eventi speciali con cui il rapper presenta il suo ultimo progetto discografico. Questi gli appuntamenti:

3 aprile 2020 – Napoli, Casa della Musica

17 aprile – Milano, Magazzini Generali

I biglietti per le due date, organizzate da Friends & Partners, sono in vendita su Ticketone.it a partire dalle ore 14.30 di mercoledì 30 ottobre e nei punti vendita abituali dalle ore 11.00 di sabato 2 novembre.