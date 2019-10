Mario Lavezzi: esce il cofanetto ‘…E la vita bussò’ con un inedito insieme a Franco Califano

Mario Lavezzi festeggia i suoi 50 anni di musica con un cofanetto dal titolo emblematico …E la vita bussò, in uscita per Nar International/Artist First. Pubblicati in un originale box rigido contenente tre CD e un Vinile da 7” a 45 giri versione “disco tris” (con tre “chicche” risalenti agli albori della carriera) 58 successi in versione originale e un inedito firmato con Franco Califano (Canti di sirene), che ripercorrono le tre anime artistiche di Lavezzi.

La tracklist è in ordine cronologico di pubblicazione delle singole canzoni, per viaggio dalla fine degli anni ’60 ad oggi. Tutti i brani sono “raccontati” dall’artista con aneddoti e storie legate alla loro realizzazione, e da foto di archivio (tratte anche da quello personale di Lavezzi) all’interno di un corposo booklet.

Ecco la tracklist:

CD1 Lavezzi autore

Primo giorno di primavera (Dik Dik) Non dimenticarti di me (Nomadi) Indocina (Bertè) E la luna bussò (Bertè) In alto mare (Bertè) Non scendo (Oxa) L’aiuola (Mannoia) Momento delicato (Mannoia e Lavezzi) È tutto un attimo (Oxa) Vita (Dalla/Morandi) Varietà (Morandi) Insieme a te (Vanoni) Stella nascente (Vanoni) Per l’eternità (Vanoni) Stella gemella (Ramazzotti) Biancaneve (Alexia e Lavezzi) Basta poco (Vanoni) Avanti così (Ramazzotti)

CD2 Lavezzi produttore

Le tre verità (Bertè, Leali e Lavezzi) Dedicato (Bertè) Prendi fra le mani la testa (Bertè) Ninna Nanna (Bertè) Come si cambia (Mannoia) Margherita (Mannoia) Quello che le donne non dicono (Mannoia) Gesù Cristo (Bono) Il mio uomo (Goggi) Rossetto e cioccolato (Vanoni) Io mi fermo qui (Vanoni) Io che amo solo te (Vanoni) Gli amanti (Vanoni) Senza fine (Vanoni e Dalla) La mia storia tra le dita (Vanoni) Immobile (Amoroso) Meravigliosa (Emma) Imparare ad amarsi (Vanoni, Bungaro, Pacifico)

CD3 Lavezzi cantautore

È l’ora dell’amore (Camaleonti) Mondo blu (Flora Fauna Cemento) Il canto della preistoria (Il Volo) Le tue ali (Lavezzi) Io amo te (Lavezzi) Professore (Lavezzi) Dolcissima (Lavezzi e Fasolino) Se rinasco (Lavezzi, Bertè e Mannoia) Succede (Lavezzi e Morandi) Giorni leggeri (Lavezzi, Cocciante, Dalla) Per la gloria (Lavezzi, Gianni Bella, Cocciante, Combo, Mango, Raf) Bianche raffiche di vita (Lavezzi, Mango, Valente, Carboni) La bandiera (Lavezzi, Antonacci) La locomotiva (Lavezzi e Teocoli) Per fortuna che ci sei (Lavezzi) Anche settembre (Lavezzi) Non è una bella idea (Lavezzi) Canti di sirene (Lavezzi) Avanti così (Lavezzi)

Vinile 45 giri

Sha… La La La La (La la la la la) (I Camaleonti) Ieri (Yesterday) (I Trappers) Lui, lui non ha (Louie Louie) (I Trappers)

Il 2020 si aprirà con solo quattro eventi in teatro:

20 gennaio – Milano , Teatro Dal Verme

, Teatro Dal Verme 24 gennaio – Bologna , Teatro Duse

, Teatro Duse 28 gennaio – Roma , Auditorium Parco della Musica

, Auditorium Parco della Musica 31 gennaio – Torino, Teatro Colosseo