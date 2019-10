‘Tutto l’amore che conta davvero’: in uscita un cofanetto con le canzoni di Mango

Forse ricordato troppo poco, nell’ambiente musicale e non solo, Mango è il protagonista di una delle prossime uscite discografiche di fine 2019. Warner Music Italy ha, infatti, annunciato l’uscita di Tutto l’amore che conta davvero, un imperdibile cofanetto che raccoglie il patrimonio musicale del cantautore, a quasi cinque anni dalla sua scomparsa.

La raccolta si suddivide in tre sezioni tematiche e contiene registrazioni live mai pubblicate prima. Tre i formati disponibili (già preordinabili): deluxe edition (4CD), light edition (3CD) e vinile (LP). E dal 1° novembre è in radio Forse che sì, forse che no feat. Lucio Dalla, brano disponibile in anteprima sulle piattaforme digitali.

Alla realizzazione del progetto hanno partecipato in prima persona la moglie Laura Valente e i figli Angelina e Filippo Mango, Arturo Bertusi in veste di art director e curatore editoriale della pubblicazione e Lorenzo Cazzaniga, storico ingegnere del suono.