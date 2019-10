Tini: annunciato il nuovo tour europeo 2020, le tappe italiane DATE & INFO

[CS] La popstar internazionale Tini ha annunciato le date per il suo prossimo tour europeo. L’annuncio arriva sulla scia della sua collaborazione con Lalo Ebratt, con il brano Fresa che ha già accumulato oltre 26 milioni di visualizzazioni su YouTube in poche settimane dall’uscita.

Il suo Quiero Volver tour di tredici date parte proprio dal nostro Paese per chiudersi a Bruxelles, ecco le date italiane:

20 febbraio – Milano , Fabrique

, Fabrique 22 febbraio – Bassano del Grappa , Palabassano

, Palabassano 23 febbraio – Roma, Auditorium Parco della Musica

I biglietti per i concerti in Italia sono in vendita online da martedì 29 ottobre su TicketOne.it e Dalessandroegalli.com.