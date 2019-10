Area Sanremo: i nomi dei 65 artisti che si esibiranno al Casinò

Il Palafiori di Sanremo è stato palcoscenico di questa nuova edizione di Area Sanremo, ed ha visto un grande entusiasmo da parte dei ragazzi per i corsi tenuti dagli insegnanti del CPM Music Institute di Milano in qualità di Educational partner. Sotto la direzione artistica di Massimo Cotto, la commissione presieduta da Vittorio De Scalzi e composta da Teresa De Sio, Petra Magoni, Andy Bluvertigo e Gianni Testa, dopo aver esaminato un totale di 719 canzoni proposte dagli 850 iscritti, ha decretato i nomi dei 65 finalisti.

Ecco i nomi in ordine alfabetico con i relatiiv brani:

Adabell – Si aprano i sipari Alessio Simone – Garibaldi Aran Danilo – Fidati di me Aucello Simone – Pezzi di noi Billies – Infetto Boschiero Alberto – Il cielo di Berlino Branciforte Jaqueline – Game Over Brunelli Francesco (Goji) – Fatti del bene Caldo Alessio – Senza fiato Campagna Giovanni – Se tu non sei qui Castellano Roberta – Più peccati te Checchi Filippo – Dentro piove Ciarcia Stefano – Petrolio Ciaroni Giulia – Solo il tuo coraggio Cordio Pierfrancesco – Emozioni Elementari D’albore Miriana – Come un quadro di Monet D’Arbenzio Luca – Ferro Daudia – Scorpione Della Longa Davide – Sembravi un bambino Deshedus – Countdown Di Lauro Marco – Sentimentale e cinico Dito Veronica – Chi se ne frega Falanga Felice – Le nostre litigare al mare Faustini Matteo – Nel bene e nel male Fiorani Lavinia – Alzati Foddanu Carlotta – Fidarmi di te Fraraccio Davide – Confini del silenzio Gabriella Martinelli e Lula – Il gigante d’acciaio Gatti Francesca – Non dimenticare mai Gerardi Alessia – Atipica Grasso Sandy – Contronatura Gridelli Gianmarco – Ti porto con me Le Girls – L’amore arriverà Leo Alex – A cuore fermo Lever Mattia – A Venezia Magli Camilla – Eterno rosso Maiolo Giulia – Suzanne Manca Arianna – Andarsi bene Marchetti Massimiliano – Costo Zero Martucci Saverio – Il vino bianco Mazzella Flaminia – Cenere ormai Mininni Alessio – Vaniglia Miola Francesca – Non so più l’amore Modugno Alba – Non sei Parigi Paganelli Christian – La Grande Muraglia Palma Ludovica – Ad occhi chiusi Palmieri Stefano – Fotogenica Papa Fabiana – Finalmente ho me Pellicoro Mattia – La strega Pezzotti Simone – Luce stellare Pregnolato Claudia – Ti amo e non lo sai Rez Emilio – Dott. Jekyll e Mr. Hide Riontino Savino – F@Ck Riso Andrea – T.S.O. Risso Giorgia – Oasi bugiarda Ruffolo Rachele – Occhi lucidi di vento Sada Rosa – Nera Saltarelli Pier Cheope – Cadenze irregolari Secreti Giuseppe – Chissà se passerai Speranza Unico – Ricordarmi chi eri Tegolo Daria – Champs Elysees The Coraline – Libero pensiero Trio Kaos – Dimensione quantistica Ungaro Maria Luigia – Marcia dei brutti Vaimo & Kefren – Lasciami sognare

Appuntamento quindi per questi giovani artisti l’8 e il 9 novembre presso il Casinò di Sanremo, fase in cui il brano verrà ascoltato integralmente e dove si avrà la possibilità di suonare dal vivo. In questa occasione verranno decretati gli 8 vincitori, da cui poi la commissione Rai sceglierà in seguito i due partecipanti alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020. Da ricordare anche la media partnership stretta con Rai Radio 2, già radio partner ufficiale del Festival.