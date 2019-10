Sigma: esce il singolo ‘You And Me As One’ insieme a Jack Savoretti

I Sigma tornano sulla scena con il singolo You And Me As One che li vede collaborare con il cantante britannico di origine italiana Jack Savoretti. Gruppo drum and bass inglese formatosi nel 2006, i Sigma raggiungono il successo in UK dove firmano le loro produzioni e, dal 2013, hanno remixato brani di artisti come Ellie Goulding, Eric Prydz, Groove Armada per citarne alcuni.

Nel periodo successivo pubblicano tra l’altro i singoli Nobody to Love, un rifacimento di Bound 2 di Kanye West, e Changing in collaborazione con Paloma Faith. Con queste due canzoni hanno raggiunto il successo e le prime posizioni delle classifiche britanniche e di molti altri territori.

Nel gennaio 2015 pubblicano il singolo Higher con Labrinth che scala nuovamente le charts e a seguire Glitterball, Redemption e Coming On. Nel 2016 pubblicano i singoli Stay, Nightingale, Cry e Find Me. Oltre alla versione Original, è disponibile una versione Acoustic del singolo You And Me As One, pubblicata in tutto il mondo.