JP Cooper: esce il nuovo singolo ‘The Reason Why’ con il rapper Stefflon Don

[CS] The Reason Why è il nuovo brano di JP Cooper sulle piattaforme digitali. Il singolo è interpretato insieme a Stefflon Don con la produzione di Banx & Ranx. The Reason Why racconta una storia di amore e desiderio irresistibile con un ritmo seducente che invita al ballo.

Il brano è prodotto da Banx & Ranx (Dua Lipa / Sean Paul / David Guetta) e la voce della rapper inglese Stefflon Don si unisce perfettamente a quella di JP Cooper nel coro: “Sugar, don’t you know that you’re the reason why I get up in the morning?”…

The Reason Why è il secondo brano pubblicato quest’anno dopo Sing It With Me, che ha registrato 55 milioni stream dalla sua data di uscita ad oggi. Entrambi i brani confermano JP Cooper come uno dei nomi più versatili della musica inglese, abile cantautore dall’anima soul.