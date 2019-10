Rkomi: annunciate le nuove date di ‘Dove gli occhi non arrivano tour’ INFO

Dopo il successo del suo ultimo album, Rkomi annuncia il ritorno dal vivo con il Dove gli occhi non arrivano tour, al via il 23 novembre nei più prestigiosi club della penisola italiana. «Tornare on stage mi dà una grande energia. Sarà un inverno lungo ma piacevolmente in compagnia – dichiara Rkomi – tengo in particolar modo alla dimensione live e nel mio viaggio in continua evoluzione sono pronto a sfidare le mie possibilità per offrire ai miei fan uno show davvero carico di emozioni.»

Accanto ai brani del suo ultimo lavoro, l’artista, durante le sue performance riproporrà anche i successi che ne hanno segnato il percorso musicale. Ecco le prime date (Thaurus Live, calendario in aggiornamento):

23 novembre – Nonantola (MO), Vox Club

(MO), Vox Club 30 novembre – Firenze , Viper Theatre

, Viper Theatre 13 dicembre – Modugno (BA), Demodè Club

(BA), Demodè Club 21 dicembre – Roncade (TV), New Age Club

(TV), New Age Club 11 gennaio – Venaria Reale (TO), Teatro Concordia

(TO), Teatro Concordia 17 gennaio – Napoli , Duel

18 gennaio – Roma , Orion

, Orion 25 gennaio – Milano, Fabrique

I biglietti del Dove gli occhi non arrivano tour sono disponibili su TicketOne e nelle prevendite autorizzate.