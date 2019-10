Francesco Renga: il singolo ‘Normale’ con Ermal Meta AUDIO & TESTO

Da venerdì 25 ottobre è disponibile Normale, singolo inedito di Francesco Renga insieme a Ermal Meta inserito nella nuova versione digitale dell’album L’altra metà. «Questa estate sono andato a trovare un amico, un artista… nello studio nel quale avevamo scritto alcune delle più belle e fortunate canzoni del mio repertorio – racconta Francesco Renga – Per Ermal la vita professionale e artistica negli ultimi anni è stata stravolta da un meritato successo… di questo si stava parlando; di quanto i nostri percorsi, sia di vita che artistici, in fondo si somigliassero tanto.

Tutti e due figli di una lunga gavetta, noi due a guadagnarsi giorno per giorno ogni briciola di quanto la vita ci stava offrendo, con passione, sudore e sacrifici… Ad un certo punto Ermal mi fa ascoltare una canzone che parla di quella normalità di cui tutti e due ci sentiamo parte… quella normalità che ci rende fieri e consapevoli della fortuna che abbiamo. Quella normalità che entrambi proteggiamo e cerchiamo di non perdere mai.

Quella normalità che oggi sembra quasi un difetto, in un mondo in cui tutti sognano di essere qualcosa di più, senza accorgersi probabilmente che la felicità il più delle volte ce l’abbiamo a portata di mano. Ci abbiamo lavorato insieme un po’, quasi per scherzo… poi quella normalità abbiamo deciso di cantarla. Eccola».

Francesco Renga Normale feat. Ermal Meta TESTO

Che male c’è

Ad essere normale?

Avere una casa, dei figli, un lavoro

Ed una moglie da amare

Magari non è

La vita che volevi fare

Ma è la tua ed è proprio per questo che devi renderla speciale

Renderla speciale

Chiudi gli occhi e immagina di essere nuvola

Di essere una pagina bianca

Scrivi adesso la tua storia

Che male c’è

A provare confusione

Se la cultura è soltanto un bisbiglio

È la rete fede nazionale

Dimmi com’è

Cos’è che posso fare

Per farti capire che i veri eroi non sanno volare

Chiudi gli occhi e immagina di essere nuvola

Senza pioggia ed elettricità

Di essere una pagina bianca

Scrivi adesso la tua storia

Scrivi adesso la tua storia

E scoprire che il giorno migliore

È proprio quello che domani arriverà

Sai, la vita non si può insegnare

Il sole nasce quando arriva l’alba

Chi non sa che esistono

Arcobaleni senza pioggia

(Scrivi la tua storia)

Arcobaleni senza pioggia

(Scrivi la tua storia)

Arcobaleni senza pioggia

Che male c’è

Ad essere normale?