Mahmood ospite di Dardust su Radio Monte Carlo con un’inedita esibizione acustica

[CS] Venerdì 25 ottobre, a partire dalle 22.00, va in onda su Radio Monte Carlo un nuovo appuntamento con Dardust Night, il viaggio per musica e parole in cui Dario Faini in arte Dardust apre agli ascoltatori di Radio Monte Carlo il suo laboratorio creativo più segreto, rivelando le sue passioni e le sue influenze artistiche.

Nella prima ora di programma, Dardust ospiterà Mahmood, artista con il quale ha collaborato in numerose occasioni compresa la produzione di Soldi, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2019.

Nel corso di questo appuntamento sarà lo stesso Mahmood a selezionare i brani in onda, spaziando da Stevie Wonder ai suoi cantautori italiani preferiti, e racconterà il dietro le quinte del lavoro insieme a Dario Faini con aneddoti del loro processo creativo.

Non mancheranno momenti live accompagnato dal pianoforte di Dario Faini, e tra le sorprese, ci sarà una versione inedita di Barrio. Dardust Night con Dardust, in onda su Radio Monte Carlo il venerdì dalle 22.00 all’una.