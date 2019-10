Gazzelle: ‘Post Punk’, dal 25 ottobre con brani inediti TRACKLIST

Venerdì 25 ottobre esce Post Punk (Maciste Dischi/Artist First), il nuovo progetto discografico di Gazzelle che è stato anticipato dal singolo Settembre. Il nuovo lavoro in studio del cantautore romano viene reso disponibile in versione CD, Culto Edition (limitata, numerata e autografata dall’artista con doppio 45 giri colorato) e bundle unico con cd e doppio vinile (contiene quattro inediti ed è acquistabile solo su Music First).

Questa la tracklist del disco prodotto da Federico Nardelli:

Smpp Punk Sopra Tutta la vita Sbatti Non c’è niente OMG Scintille Coprimi le spalle

Inediti:

Settembre Vita Paranoia Polynesia Una canzone che non so

Gazzelle tornerà live a gennaio 2020 con il Post Punk Tour, durante il quale si prepara a calcare i palchi dei principali palazzetti di tutta Italia. Ecco gli appuntamenti (Vivo Concerti):

15 gennaio – Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 18 gennaio – Milano , Mediolanum Forum di Assago

, Mediolanum Forum di Assago 24 gennaio – Catania , PalaCatania

, PalaCatania 28 gennaio – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 5 febbraio – Bari , PalaFlorio

, PalaFlorio 8 febbraio – Napoli, Palapartenope