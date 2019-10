Enzo Dong pubblica il nuovo album ‘Dio perdona io no’, tutti i featuring e gli instore

[CS] Dio perdona io no, primo album di inediti di Enzo Dong, esce in versione fisica e digitale venerdì 25 ottobre, per Believe. Il disco, atteso da tempo dal pubblico urban, segna una svolta nel percorso del rapper che, dal 2016 a oggi, ha pubblicato una serie di hit ma ora dà vita a un lavoro lungo. “Un disco deve arrivare quando ci si sente maturi – racconta Enzo Dong. – Prima non mi sentivo pronto”.

Frutto di un anno di lavoro, Dio perdona io no è stato scritto per lo più tra Secondigliano e Scampia, i quartieri dove Enzo è nato e cresciuto, in particolare per strada, fonte di continua ispirazione per il rapper. Ma non solo, il disco prende forma anche da varie esperienze di vita personali, come il soggiorno a Santo Domingo, dove suo padre lavora, e i continui viaggi a Milano dell’ultimo periodo per affinare il disco.

L’album raccoglie situazioni e sentimenti: nei testi una parte importante è dedicata ai rapporti sentimentali e di amicizia, sia quelli finiti sia quelli nati di recente, per esempio con gli altri rappresentanti della nuova scena urban italiana che, in questi ultimi tre anni, hanno conquistato il mercato discografico mantenendo ottimi rapporti tra di loro.

Le collaborazioni sono tutte di prestigio: Fabri Fibra, Dark Polo Gang, Tedua, Fedez, Gemitaiz e Drefgold. Tra i producer, inoltre, ci sono alcuni dei nomi di punta della scena contemporanea: Andry The Hitmaker, Dat Boi Dee, Madreal, Legend, Chris Nolan, Luna, Slembeatz, Kid Caesar, Daves The Kid e Junior K.

Dio perdona io no non è una semplice cronaca di un quartiere difficile: dall’attitudine ironica all’arroganza “di strada”, da una leggerezza vitale a una scrittura intrisa di metafore anche provocatorie passando per una serie di citazioni popolari, Enzo Dong ha messo nei 15 brani tanti aspetti che rendono il disco vario e imprevedibile.

I ragazzini del mio quartiere emulano sempre di più noi rapper, sognano di realizzarsi attraverso la nostra stessa musica e hanno una coscienza della realtà in cui vivono e delle rappresentazioni artistiche di questa che si è evoluta rispetto alla mia e a quella delle generazioni precedenti. ENZO DONG

Ecco la tracklist del disco:

Dalle Vele (prod. Andry The Hitmaker) Dio perdona io no feat. Fabri Fibra (prod. Andry The Hitmaker) Spotify (prod. Dat Boi Dee) O’Rass (prod. Madreal) Bandito feat. Dark Polo Gang (prod. Andry The Hitmaker) AK47 (prod. Legend) Limousine feat. Tedua (prod. Chris Nolan) Te quiero (prod. Luna) YouPorn (prod. Slembeatz) Dallo psicologo feat. Fedez (prod. Dat Boi Dee) Per Alessia (prod. Kid Caesar) Nuovi euro feat. DrefGold (prod. Daves The Kid & Junior K) Napoletana vera (prod. Andry The Hitmaker) Bingo feat. Gemitaiz (prod. Andry The Hitmaker) Domani si muore (prod. Andry The Hitmaker)

Il calendario instore:

25 ottobre – Napoli , Feltrinelli, Stazione P.zza Garibaldi ore 18:00

, Feltrinelli, Stazione P.zza Garibaldi ore 18:00 26 ottobre – Salerno , Feltrinelli, Corso Vittorio Emanuele 230 ore 15:00

, Feltrinelli, Corso Vittorio Emanuele 230 ore 15:00 27 ottobre – Pomigliano , Feltrinelli, via Roma 281 ore 17:00

, Feltrinelli, via Roma 281 ore 17:00 28 ottobre – Varese , Casa del disco, Galleria Manzoni ore 14:30 e Milano , Mondadori Megastore, via Marghera 28 ore 18:00

, Casa del disco, Galleria Manzoni ore 14:30 e , Mondadori Megastore, via Marghera 28 ore 18:00 29 ottobre – Torino , Mondadori megastore, via Monte Pietà 2 ore 15:00

, Mondadori megastore, via Monte Pietà 2 ore 15:00 30 ottobre – Roma , Discoteca Laziale, via Giovanni Giolitti 263 ore 14:30 e Frosinone , Mondadori Bookstore, via Aldo Moro 223 ore 18:00

, Discoteca Laziale, via Giovanni Giolitti 263 ore 14:30 e , Mondadori Bookstore, via Aldo Moro 223 ore 18:00 31 ottobre – Firenze , Galleria Del Disco, Piazza della Stazione S.M.N. ore 15.00

, Galleria Del Disco, Piazza della Stazione S.M.N. ore 15.00 1 novembre – Nocera Inferiore , Mondadori Bookstore, Via Giacomo Matteotti 32 ore 17.00

, Mondadori Bookstore, Via Giacomo Matteotti 32 ore 17.00 2 novembre – Castellammare di Stabia , Mondadori BookStore, Strada Santa Maria dell’Orto 35 ore 17.00

, Mondadori BookStore, Strada Santa Maria dell’Orto 35 ore 17.00 3 novembre – Nola , Mondadori Bookstore c/o C.C. Vulcano Buono ore 17.00

, Mondadori Bookstore c/o C.C. Vulcano Buono ore 17.00 4 novembre – Bari , LaFeltrinelli Village, Via Santa Caterina s.n. ore 18.00

, LaFeltrinelli Village, Via Santa Caterina s.n. ore 18.00 5 novembre – Pescara , Pictures disc, Via Venezia 60 ore 15.00

, Pictures disc, Via Venezia 60 ore 15.00 6 novembre – Palermo , LaFeltrinelli Libri e Musica, Via Cavour 133 ore 18.00

, LaFeltrinelli Libri e Musica, Via Cavour 133 ore 18.00 7 novembre – Catania, LaFeltrinelli Libri e Musica, Via Etnea 283/285/287 ore 15.00