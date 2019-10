Danti: dal 25 ottobre il singolo ‘Tu e D’io’ featuring Nina Zilli e J-Ax

A poche settimane dal singolo Mettere a Posto, primo per Time Records, Danti torna con Tu e D’io featuring Nina Zilli e J-Ax, dal 25 ottobre in programmazione radiofonica. Il brano è una canzone d’amore che spiega come è possibile trovare nel partner tutto quello che serve per essere felici.

E Danti racconta: “Volevo iniziare questo percorso da direttore artistico partendo alla grande e per questo ho chiesto aiuto a due dei miei artisti preferiti oltre che due grandi amici, Ax e Nina Zilli, che hanno interpretato il brano meglio ancora di come lo immaginavo.

Quando fai questo lavoro vuoi o non vuoi l’input o il concept spesso arrivano dall’artista con cui stai lavorando, per questo progetto invece ho ripreso a scrivere in piena libertà … successivamente ho cercato chi meglio potesse interpretare i miei pensieri. Io credo che le canzoni siano come i vestiti, ognuno ha il suo e quando trovi chi le sa indossare e valorizzare allora scatta la magia. Io non faccio canzoni belle che possono cantare tutti, faccio vestiti giusti che stanno bene solo a chi li sa indossare”.

Inoltre, il rapper nato con Two Fingerz ha deciso di dedicarsi sempre di più alla direzione artistica, sviluppando la sua vocazione autorale e mettendo un po’ da parte quella interpretativa. Ideale apripista di questo nuovo percorso, il divertentissimo video-cartone con gli amici Rovazzi e Fiorello, Se stai zitto fai un figurone, gag autoironica in cui i due artisti inscenano l’organizzazione di una canzone all’interno di uno show televisivo, e si mettono d’accordo per spiegare a Danti che dovrebbe limitarsi a fare l’autore, rubandogli il microfono e facendolo stare zitto.