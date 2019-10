Amelie: esce il nuovo singolo ‘Di notte’, prossime date live

[CS] Lunedì 28 ottobre arriva in radio Di notte, il singolo di Amelie estratto dal suo nuovo EP C’è Musica su Marte, già presente sulle piattaforme e negli store dal 17 ottobre.

Di notte è un brano elettro-rock, il cui testo racconta le ansie, le paure e le angosce che a volte ci aggrediscono di notte, che qui è vista in modo ambiguo: da un lato come una signora a cui chiedere protezione e dall’altro come entità pericolosa che improvvisamente svela il proprio lato oscuro.

Grazie al Premio Nuovo IMAIE con l’Agenzia di booking MArteLive, Amelie è in tour in tutta Italia dal vivo, le prossime date sono:

26 ottobre – Agropoli (SA), Officina 72

9 novembre – Milano, Zio Live