‘Nick Drake. Songs In A Conversation’ su Sky Arte lunedì 25 novembre

[CS] Presentato in anteprima alla quattordicesima edizione Festa del Cinema di Roma nella sezione Eventi Speciali, lunedì 25 novembre alle 22.15, in occasione dei 45 anni dalla morte del cantautore e chitarrista Nick Drake, arriva in esclusiva e prima visione assoluta su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky), Nick Drake. Songs In A Conversation.

Nel documentario Roberto Angelini e Rodrigo d’Erasmo raccontano il loro incontro con la musica del visionario artista inglese scomparso a soli 26 anni. Un incontro che ha segnato profondamente la loro vita e il loro modo di fare e ascoltare musica e che negli anni ha dato vita a dei proficui sodalizi artistici.

Un viaggio interiore e artistico intrapreso da Angelini e d’Erasmo tra canzoni, emozioni e suggestioni, un racconto corale e coinvolgente impreziosito dalle interpretazioni di Andrea Appino, Manuel Agnelli, Niccolò Fabi, Piers Faccini e Adele Nigro che hanno in comune con il duo il loro amore per Nick Drake, arricchito dallo straordinario incontro in studio di registrazione con John Wood, il sound engineer che ha registrato tutti e tre gli album di Drake.

Nick Drake. Songs in a Conversation è una produzione originale Sky Arte realizzata da Indiana Production e Pulse Films in collaborazione con Ushuaia Film. Diretto da Giorgio Testi, va in onda su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) lunedì 25 novembre alle 22.15 ed è disponibile on demand su Sky e NOW TV.