XF13, tutto pronto per i live: ecco squadre e primi ospiti annunciati

Archiviati Audizioni, Bootcamp e Home Visit, le squadre di X Factor 2019 sono al completo e i riflettori sono pronti ad accendersi nella nuova location dell’X Factor Dome a Monza. i giudici Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta, riuniti a Berlino, hanno definito i dodici concorrenti dell’edizione 2019 e i Live sono al via il 24 ottobre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, Sky Go e NOW TV).

Tanti gli ospiti attesi in questa nuova fase, a partire da Coez e Mika, che torna a XF dopo l’esperienza in qualità di giudice. Timoniere più che rodato, Alessandro Cattelan ha assistito a tutti gli Home Visit e ora accompagnerà giuria e talenti nella nuova avventura dal vivo.

Due, per ora, gli ospiti confermati ovvero Mika e Coez. Ma conosciamo meglio i dodici artisti che accedono ai Live.

Under Uomini / Malika Ayane

Alla guida della categoria Under Uomini, Malika Ayane ha scelto di portare con sé:

Davide Rossi : 21 anni, di Rieti, è uno studente di conservatorio e suona il pianoforte. Ai Live è arrivate dopo essersi esibito con:

You Give Me Something di James Morrison (Audition)

Ordinary People di John Legend (Bootcamp)

Virtual Insanity di Jamiroquai (Home Visit)

Thinking Out Loud di Ed Sheeran e l’inedito You Never Say Goodbye (Audition)

Lost di Michael Bublé (Bootcamp)

When We Were Young di Adele (Home Visit)

Never Had di Oscar Isaac (Audition)

Let Her Go dei Passenger (Bootcamp)

Too Much To Ask di Niall Horan (Home Visit)

Under Donne/ Sfera Ebbasta

Per la propria squadra, Under Donne, Sfera Ebbasta ha scelto:

Giordana Petralia : 16 anni, di San Gregorio (Catania), studentessa del liceo musicale; suona arpa, pianoforte, chitarra, ukulele e basso. Ai Live è arrivata dopo essersi esibita con:

Creep dei Radiohead (Audition)

Strange World di Ké (Bootcamp)

Middle Child di J. Cole e I Know Where I’ve Been di Queen Latifah (Home Visit)

Gioventù bruciata di Mahmood (Audition)

Uno squillo di Capo Plaza (Bootcamp)

Sciccherie di Madame (Home Visit)

l’inedito A domani per sempre (Audition)

La leva calcistica del ‘68 di Francesco De Gregori (Bootcamp)

People Help The People di Cherry Ghost (Home Visit)

Over / Mara Maionchi

La veterana Mara Maionchi ha selezionato per gli Over:

Eugenio Campagna : 28 anni, di Roma, è un artista di strada e suona la chitarra. Ai Live è arrivato dopo essersi esibito con:

Yellow dei Coldplay e l’inedito Glovo (Audition)

En e Xanax di Samuele Bersani (Bootcamp)

Futura di Lucio Dalla (Home Visit)



La nonna di Frederick lo portava al mare dei Quintorigo (Audition)

Un matto di Fabrizio De André (Bootcamp)

Soul Train di Alborosie (Home Visit)

Iron Sky di Paolo Nutini (Audition)

Someone You Loved Lewis Capaldi (Bootcamp)

Leave A Light On di Tom Walker (Home Visit)



Gruppi/ Samuel

Tra Gruppi di Samuel, a guadarsi l’accesso ai live, sono:

Booda [Federica, 27 anni (voce), Alessio, 39 anni (Dj, batteria, Pad) e Martina, 32 anni (basso)], da Roma. A i Live sono arrivati esibendosi con:

Heartbeat di Nneka (Audition)

River dei Bishop Briggs (Bootcamp)

Hey Mama di Nicki Minaj feat. David Guetta (Home Visit)

l’inedito Fools (Audition)

Blue Lights di JorJa Smith (Bootcamp)

Cry Me A River di Justin Timberlake (Home Visit)

l’inedito Enfasi (base della cover di Stolen Dance di Milky Chance) (Audition)

New Rules di Dua Lipa (Bootcamp)

Mockingbird di Eminem con testo inedito scritto dalla band (Home Visit)



Ora inizia la gara.