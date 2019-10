Tiziano Ferro: il duetto con Jovanotti, la copertina e la tracklist di ‘Accetto Miracoli’

È uno scatto di Giovanni Gastel, rigorosamente b/w, a fare da copertina nel nuovo album di Tiziano Ferro Accetto Miracoli in uscita il 22 novembre (disponibile in pre-order su iTunes, pre-save su Spotify e pre-add su Apple Music). A mostrare la cover annunciando insieme anche l’ordine definitivo della tracklist è stato lo stesso cantautore per mezzo dei suoi canali social.

E il post ha regalato anche il nome dell’artista protagonista dell’unico featuring presente nell’album: si tratta di Jovanotti che duetta con Ferro sulla terza traccia Balla Per Me. Come già annunciato, il CD contiene dodici brani, ai quali solo nel formato digitale si aggiungono due bonus track, versioni alternative di Accetto Miracoli e In Mezzo A Questo Inverno.

Ecco la tracklist:

Vai ad amarti Amici per errore Balla per Me feat. Jovanotti In mezzo a questo inverno Come farebbe un uomo Seconda pelle Il destino di chi visse per amare Le 3 parole sono 2 Un Uomo Pop Casa a Natale Buona (Cattiva) Sorte Accetto Miracoli In Mezzo a Questo Inverno Reyes cut (bonus-track solo sul formato digitale) Accetto Miracoli Reyes cut (bonus-track solo sul formato digitale)

Accetto Miracoli, prodotto da Timbaland, è stato anticipato da Buona (Cattiva) Sorte e dalla title-track attualmente in rotazione radiofonica mentre venerdì 18 ottobre è uscito il duetto in spagnolo realizzato con la popstar Ana Guerra per Acepto Milagros.